82 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 în județul Suceava Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2, duminica, in județul Suceava este de 82, iar cel al pacienților reconfirmați pozitiv la retestare este de 32 de persoane. In ultimele 24 de ore in județ au fost testate 559 de persoane, ceea ce inseamna jumatate fața de numarul de oameni testați in ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit frontal. In urma impactului, unul dintre pasageri a ramas blocat sub fiarele mașinii. A fost scos de pompieri in stare de inconștiența. Toate cele patru victime au fost duse de urgența la spital. Accidentul rutier a avut loc chiar in fața subunitații de pompieri, care se invecineaza…

- Rata de infectare COVID-19 este 3,13 la mia de locuitori, în prezent. A scazut fața de ziua de ieri, 21 ianuarie, când era de 3,31. În ultimele 24 de ore, 4 persoane au fost vindecate și externate. Situația epidemiologica…

- Numarul de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in județul Suceava a scazut fața de ziua precedenta. Miercuri, Grupul de Comunicare Strategica a informat ca in județ au fost inregistrate 95 de cazuri noi de infectare și 38 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare. Incidența cazurilor ...

- Grav accident in aceasta dimineața pe DN 17, in pasul Mestecaniș! Un microbuz in care se aflau 8 persoane și care tracta o autoplatforma s-a rasturnat in curbele din trecatoarea montana. In momentul in care autovehiculul s-a rasturnat pe partea dreapta a sensului de mers, doua persoane din interior…

- Unul din șase suceveni testați in ultimele 24 de ore pentru coronavirus a fost depistat pozitiv. Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni, ca in județ sunt 11 cazuri noi de Covid-19 și 4 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, in ultimele 24 de ore fiind testate 68 de persoane.Incidența…

- Numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a crescut, marți, in județul Suceava, la 141 de persoane. Alți 27 de suceveni au fost reconfirmați pozitiv la retestare, dintr-un numar de 763 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului a crescut la ...

- Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.661…

- Pana astazi, 24 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 304.188 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.753 cazuri noi…