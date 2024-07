81,74%, promovabilitatea la Bac după contestații Ministerul Educației a publicat astazi, 12 iulie, rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2024 pe site-ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro/. La nivelul județului Buzau, rata de promovare a Bacalaureatului, dupa contestații este de 81,74%. Pentru promoția curenta, rata de promovare este de 85%, iar pentru … Articolul 81,74%, promovabilitatea la Bac dupa contestații apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CONTESTAȚII… Ministerul Educației a afișat astazi rezultatele finale la Evaluarea Naționala, cele dupa contestații. In județul Vaslui, cea mai mare diferența de note este aproape doua puncte. La Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Oșești, un elev a luat inițial la Limba romana nota 6,55, insa dupa recorectarea…

- Rata de promovare la Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie a fost, in Maramureș, inainte de contestații, 72,26%, potrivit rezultatelor publicate de catre Ministerul Educației. Astfel in județ au promovat 2371 de candidați din totalul celor 3281 care s-au prezentat la examene, informeaza Inspectoratul…

- Ministerul Educației a publicat luni, 8 iulie 2024, rezultatele probelor Bacalaureatului 2024. In județul Olt nu s-a inregistrat nicio medie de 10, deși sunt sute de note maxime obținute de catre candidați. Rata de promovare pentru promoția curenta este de 75,4%, rezultat comparabil cu cel din 2023.

- Rata de promovare in județul Buzau, a absolvenților de clasa a VIII-a, la Evaluare Naționala, este de 70.06%, inainte de contestații. Din 3.365 de elevi inscriși, au fost prezenți 3.133, din care 2.195 au obținut medii peste 5. Rata de promovare la Limba și literatura romana este de 76.13%, in timp…

- Astazi in centrele de examen ale Bacalaureatului elevii au susținut proba obligatorie a profilului. La proba de Istorie au participat 1.083, iar la Matematica 1.378 elevi, de la mai multe profile astfel: Mate info 478, Științele naturi 268, Tehnologic 575, Pedagogic 57. Examenul s-a desfașurat in…

- Astazi s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, respectiv proba de Limba și literatura romana. La nivelul județului Buzau au fost inscriși 2.512 candidați, la 1.653 profilul real, respectiv 859 la profilul umanist. Examenul s-a derulat in cele noua centre de examen…

- Dorinel Umbrarescu, omul de afaceri cunoscut drept „Regele Asfaltului”, pregatește o noua lovitura: antreprenorul roman și-a anunțat participarea la licitațiile pentru continuarea Autostrazii Moldovei (A7), de la Pașcani la Suceava și Siret. De asemenea, neobositul UMB are in vedere și alte proiecte…

- In perioada 12-16 mai, specialiștii Bancii de Resurse Genetice Vegetale Buzau au participat cu lucrari științifice la al V-lea Congres European de Horticultura, desfașurat la București. Evenimentul, organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, alaturi de Societatea…