- Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs in județul Gorj in 14 februarie a avut pana acum 540 de replici. Trei dintre ele au avut magnitudini peste 4, inclusiv cutremurul cu magnitudinea de 4,3 inregistrat pe 17 februarie la ora 11:11. Institutului Național de Fizica a Pamantului (INFP) avertizeaza…

- Cutremurul din data de 14 februarie a produs pana in prezent 315 replici, numai in noaptea de miercuri spre joi cinci dintre acestea depasind 3 pe Richter, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cea mai mare replica s-a produs joi,…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Potrivit reprezentantilor INFP, in zona in care s-au produs cutremurele de luni si marti a fost trimisa o echipa de specialisti pentru a suplimenta reteaua de statii seismice, astfel incat sa poata fi obtinute cat mai multe date, relateaza Ziarul de Iași, relateaza HotNews.ro.„Aceste cutremure noi nu…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 2,7 grade, in Gorj: Anunțul INFP Un nou cutremur, cu magnitudinea de 2,7 grade, in Gorj: Anunțul INFP Miercuri, 15 februarie, a avut loc un nou cutremur in Romania, de 2,7 grade pe scara Richter, la o adancime de 5 kilometri, in județul Gorj. Un cutremur cu magnitudinea…

- Un numar de 14 cutremure, cu magnitudini intre 2 si 3,3 au avut loc miercuri, pana la ora 8:26, in Oltenia, judetul Gorj, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurele s-au produs la adancimi intre 3,3 kilometri si 15 kilometri.…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 5,7, care a…

- Astazi, 13 februarie 2023, la ora 16:58:06, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter, la adancimea de 15 km, in județul Gorj. Acesta a fost resimțit și in Alba Iulia. Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de Craiova, 137km V de Pitesti, 166km E de Timisoara,…