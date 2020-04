80.000 de lucrători sezonieri, între care şi mulţi români, participă în aprilie şi mai la strânsul recoltelor în Germania Ministerele germane ale Agriculturii si Internelor au incheiat joi un acord care stabileste o cota de 40.000 de muncitori sezonieri in aprilie si alti 40.000 in mai, relateaza Reuters, citat de News.ro. Acesti muncitori urmeaza sa fie adusi in Germania mai degraba cu avionul decat cu autocarul, in vederea unei evitari a riscului contaminarii. Este necesar ca ei sa se supuna unor controale medicale si sa respecte distanta de securitate la locul recoltarii. Majoritatea acestor muncitori sezonieri provin in general din tari din Europa de est ca Polonia, Bulgaria si Romania. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

