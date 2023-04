Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ 189.700 de persoane, cetateni […] The post 8000 de ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .