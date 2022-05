8.000 de soldați ai SUA au înghețat de frig. De ce America pierde cursa pentru Arctica Din cauza schimbarilor climatice, Arctica va deveni – daca nu este deja – o regiune in care concurența dintre puteri va fi exacerbata, pe fondul disputei pentru resursele naturale strategice. In timp ce Rusia a facut de mult timp din nordul indepartat o prioritate, reinvestind masiv in capacitațile și facilitațile sale militare (care fusesera neglijate […] The post 8.000 de soldați ai SUA au inghețat de frig. De ce America pierde cursa pentru Arctica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

