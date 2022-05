800 de cărășeni s-au angajat în patru luni CARAȘ-SEVERIN – Cele mai multe dintre persoanele nou angajate la firme din județ au varsta peste 45 de ani! Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca din Caraș-Severin a tras linie dupa primele patru luni de medierea muncii și alte facilitați acordate in județ, constatand ca s-a reușit incadrarea in munca a 800 de carașeni. „Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 30 aprilie 2022, 328 au varsta peste 45 de ani, 169 au varsta intre 35 și 45 de ani, 174 au varsta intre 25 și 35 de ani, iar 129 sunt tineri sub 25 de ani, se arata intr-un comunicat remis redacției. Din totalul numarului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

