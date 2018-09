Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 99 la suta dintre unitațile de invațamant care nu au autorizație sanitara de funcționare se gasesc in zona rurala a județului Cluj, scrie radiocluj.ro. „87% din obiective sunt cu autorizație, mai multe cu aproximativ 3% decat cele de anul trecut. Sunt situațiile in care este lipsa apei curente…

- Cu doar cateva zile inainte de inceputul unui nou an scolar, DSP face publica statistica unitatilor autorizate, aproape o treime functionand fara aviz sanitar. Peste 100 de cladiri nu au, pe de alta parte, autorizatie conform normelor PSI.

- Peste 100 dintre cele 421 de scoli din judet nu au autorizatie de functionare din cauza starii jalnice. Dezamagiti de faptul ca salile de curs arata prost, parintii de la o unitate scolara unde s-au alocat circa 14 milioane de lei pentru reparatii au „bombardat” institutile responsabile cu sesizari.…

- Toate aparțin sistemului public de invațamant, iar marea majoritate a acestora se afla in mediul rural. Vacanța de vara este pe sfarșite, au mai ramas doar 10 zile pana la inceperea unui nou an școlar, dar ca in fiecare toamna, unele școli nu sunt pregatite sa-și primeasca elevii in condiții civilizate.…

- 505 unitați de invațamant de stat din județul Bacau se vor deschide in circa o saptamana pentru elevi, in noul an școlar. Din pacate, pe ultima suta de metri, tot mai exista unitați care nu vor avea autorizații sanitare pentru ca nu indeplinesc... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cele 314 unitati scolare de stat și 30 unitați de invațamant privat din județul Sibiu poseda autorizatie sanitara de functionare, a subliniat reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean, in ședința Colegiului Prefectural al Județului Sibiu. Doar 105 unitati cu personalitate juridica de stat și 23…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar nu toate unitațile de invațamant din județul Alba sunt pregatite sa-și primeasca elevii, in condiții optime. Din totalul de 509 unitați de invațamant, 78 nu au inca autorizație sanitara de funcționare. Lipsa unui grup sanitar și a apei curente…

- In anul 2018, in județul Prahova inca mai sunt unitați de invațamant fara apa curent sau cu instalații de apa nefuncționale sau cu grupuri sanitare necorespunzatoare. Acestea sunt principalele motive pentru care respectivele unitați de invațamant nu au primit autorizație de funcționare de la Direcția…