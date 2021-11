In județul Suceava, doar 49 din cele 220 de unitați de invațamint adica 20% pot fi deschise cu prezența fizica, incepind de luni, 8 noiembrie, deoarece rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%, așa cum a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Celelalte unitați vor funcționa in sistem online. Conform […] The post 80% dintre școlile din județ vor incepe luni cursurile in sistem online. Cauza, rata de vaccinare a cadrelor didactice sub 60% first appeared on Suceava News Online .