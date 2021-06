Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor (80%) care apeleaza la un broker de credite prefera sa achizitioneze imobile foarte spatioase, iar 10% sa isi renoveze locuinta actuala, potrivit datelor unei companii de profil remise marti AGERPRES. Conform unei analize interne, volumul creditelor intermediate de…

- In plina pandemie de COVID-19, moldovenii nu au riscat sa cumpere in leasing. Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut, valoarea bunurilor cumparate in rate a fost de 1,4 miliarde de lei, cu 23 la suta mai putin fata de 2019.

- “AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…

- CFR Calatori a anunțat luni ca va introduce legaturi cu trenuri directe din țara spre litoral in minivacanța de Paște. De asemenea, compania suplimenteaza cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații.Astfel, in perioada 30 aprilie - 4 mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata de trenurile…

- CEC Bank acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei, a anuntat vineri banca. "Cu un portofoliu de credite de circa 22 de miliarde de lei la sfarsitul lui 2020, CEC Bank este unul dintre principalii finantatori din economia…

- Doua troleibuze de model „Phileas Trolley VDL” produse in anul 2014, ar putea fi achiziționate de la o companie italiana și puse in circulație pe strazile Chișinaului. Un proiect de decizie in acest sens, urmeaza a fi votat astazi de catre consilierii municipali, transmite realitatea.md. {{504972}}Cele…

- Guvernul a aprobat plafonul de garanții pentru programul "Noua Casa", care este insa mai mic fața de cel de anul trecut. In timp ce prețul locuințelor e mai mare. Costurile de achiziție au crescut și din cauza deprecierii monedei naționale.