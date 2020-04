Ventilatorul mecanic are rolul de a transporta oxigenul in plamanii bolnavului si este folosit, in mod uzual, in cazul pacientilor cu boli respiratorii grave.

Experții spun ca aproximativ 40%-50% dintre pacienții care respira ajutati de ventilatoare mor. Autoritatile new-yorkeze vin sa confirme concluziile expertilor si afirma ca cel puțin 80% dintre pacienții cu coronavirus care au fost asistati de ventilatoare au murit in cele din urma. In New York s-au raportat cele mai multe cazuri de coronavirus, dar si cel mai mare numar de decese din SUA.

S-au inregistrat rate ale mortalitatii…