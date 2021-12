Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul de Finanțe, susține ca Nicușor Dan, primarul Capitalei, nu a depus nicio solicitare pentru a obține ajutor pentru subvenționarea in domeniul termoficarii. ”Nicușor Dan nu a depus nicio hartie la minister, nu m-a sunat. Face meciuri de ping-pong pe Facebook”, spune Caciu. Ministrul…

- „Casa Fotbalului" din București a gazduit luni, 8 noiembrie, tragerea la sorți a meciurilor din „sferturile" Cupei Romaniei la fotbal. In urne s-au aflat: CSO Filiași (din eșalonul al treilea), ASU Politehnica Timișoara și FC Buzau (care reprezinta Liga a II-a), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Universitatea…

- Ministrul interimar al educatiei, Sorin Cimpeanu, propune la renuntarea la pragul minim de vaccinare a angajatilor in gradinitele si scolile din localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori. El spune ca, astfel, s-ar putea desfasura cursuri cu prezenta fizica…

- O noua ediție a Programului Rabla pentru electrocasnice va avea loc in luna decembrie, cu un buget de 34 de milioane de lei, suma ramasa din bugetul de 75 de milioane de lei alocat inițial acestui program. Ministrul interimar al Mediului, Tanczos Barna a anunțat astazi ca programul va fi lansat, probabil,…

- Potrivit informațiilor DSP Mureș, 466 de persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș. Pana acum, peste 1100 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in spitalele din județul Mureș. In ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 250 teste PCR și aproape…

- Guvernul a adoptat astazi programul de iarna in domeniul energetic. Documentul contine masuri pentru siguranta si securitatea functionarii Sistemului Electroenergetic National, precum si pentru realizarea stocurilor de combustibili si de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021…

- Consiliul Judetean (CJ) Mures si-a dat acordul, joi, pentru construirea unei sectii de terapie intensiva in curtea Spitalului de Boli Infectioase I, apartinand Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures. Noua secție va avea o capacitate de 100 de persoane, pacienti si personal. De asemenea, Consiliul Judetean…

- IGSU, E.ON și Delgaz Grid deruleaza campania naționala "Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau", care iși propune sa scoata in prim-plan responsabilitatea adulților in ceea ce privește prevenția și respectarea masurilor de siguranța in locuințe. Potrivit datelor Inspectoratului General…