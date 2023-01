Stiri pe aceeasi tema

- Patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, in frunte cu Tesla, dar unii din industrie spun ca noile taxe ar putea zadarnici obiectivul țarii de a deveni prima care sa puna capat vanzarii de automobile pe benzina și diesel pana in 2025, potrivit Reuters.

- Exporturile de automobile electrice din China s-au dublat in luna noiembrie, atingand o valoare record pentru o singura luna, stimulata in special de faptul ca producatorii euro europeni directioneaza productia spre China, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in ciuda eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei…

- Cofondatorul Tesla ramane in continuare cea mai bogata persoana din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, chiar si dupa ce luni si-a vazut averea scazand cu 8,6 miliarde de dolari.

- Costurile importurilor de alimente din intreaga lume sunt pe cale sa atinga un record de aproape 2.000 de miliarde de dolari in 2022, punand presiune asupra celor mai sarace țari ale globului.

- Fara precedent! Peste 30 de tone de canabis au fost capturate in cadrul operatiuni "Jardines". Anchetatorii au investigat si filat timp de mai multe saptamani si in mai multe orase din tara unde se stia ca exista depozite pentru stupefiante. Efortul a meritat.

- Poliția Locala a municipiului Bistrița se doteaza cu trei mașini electrice a 100.000 de lei bucata. Aproape jumatate din suma este asigurata prin Administrația Fondului pentru Mediu. Instituția motiveaza achiziția cu faptul ca mașinile din dotarea Poliției Locale sunt vechi. Poliția Locala a municipiului…

- Polițiștii locali din Alba Iulia vor patrula și cu mașini electrice. Primaria a cumparat doua autovehicule, prin Rabla Plus Primaria Alba Iulia a cumparat doua autoturisme electrice Renault Zoe E-Tech Electric Z.E. 40 – R110, prin programul Rabla Plus. Mașinile vor fi folosite de catre Serviciul Poliția…