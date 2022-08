80 de persoane evacuate după ce două garsoniere au fost cuprinse de flăcări. Care a fost cauza declanșării incendiului Doua garsoniere au fost afectate de un incendiu izbucnit sambata dimineața intr-un bloc din Deva. Potrivit ISU Hunedoara, incendiul a avut loc sambata dimineața intr-o garsoniera dintr-un bloc situat in cartierul Micro 15 din Deva. La fața locului s-a intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, autospeciala de lucru la inalțime, o […] Articolul 80 de persoane evacuate dupa ce doua garsoniere au fost cuprinse de flacari. Care a fost cauza declanșarii incendiului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la numarul de urgența 112 a fost anunțat un incendiu care a izbucnit intr-o garsoniera dintr-un bloc situat in cartierul Micro 15, din municipiul Deva. De la Detașamentul de Pompieri Deva s-au deplasat de urgența la locul evenimentului, 2 autospeciale de lucru cu apa…

- Sambata dimineața, la numarul de urgența 112 a fost anunțat un incendiu care a izbucnit intr-o garsoniera dintr-un bloc situat in cartierul Micro 15, din municipiul Deva. De la Detașamentul de Pompieri Deva s-au deplasat de urgența la locul evenimentului, 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma, autospeciala…

- sursa foto: ISU Vrancea Un groaznic accident in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs astazi pe DN 23, in zona cartierului Mandrești. La scurt timp dupa producerea evenimentului s-a aflat ca in urma impactului produs intre cele doua mașini, trei persoane au fost ranite și sunt incarcerate,…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au fost solicitate sa intervina, miercuri dimineața, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins mai multe locuințe in localitatea Gilau. Incendiul a fost sesizat intr-o gospodarie situata pe strada Morii…

- Azi dimineața a fost anunțat un incendiu izbucnit la un canton de cale ferata din localitatea Bistra. Potrivit infrmațiilor furnizate de catre ISU Maramureș, pentru lichidarea incendiului au intervenit doua echipaje de stingere de la Secția de Pompieri Vișeu de Sus. Incendiul nu s-a soldat, din fericire,…

- Un incendiu a avut loc duminica seara intr-un bloc din Arad, ]ntr-o garsonier[ de la etajul doi.. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime, doua ambulanțe SMURD și un echipaj medical…

- UPDATE: Pentru stingerea incendiului izbucnit la o locuința din apropierea benzinariei Bemoil, pompierii militari au acționat pe doua sectoare de stingere. Primul, pentru limitarea și lichidarea incendiului, iar cel de-al doilea sector, pentru protecția bunurilor aflate in pericol. La sosirea echipajelor…