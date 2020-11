Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava au mai fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 44 mai puține comparativ cu situația anterioara, dar dupa ce s-au prelucrat numai 430 de teste. De la declanșarea pandemiei, in județul nostru s-au inregistrat 10.072 de cazuri de COVID. Potrivit unui…

- In județul Suceava au mai fost confirmate 212 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 47 mai multe comparativ cu situația anterioara, dupa ce s-au prelucrat 686 de teste. De la declanșarea pandemiei, in județul nostru s-au inregistrat 9.904 cazuri de COVID. Potrivit unui comunicat al Instituției…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 69 de cazuri noi de COVID 19, 15 pacienți fiind diagnosticați in laboratoare private de analize, iar 4 in unitați sanitare din alte județe. Cei 69 pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 6 luni și 81…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 173 de imbolnaviri noi de Covid 19, in condițiile in care marți au fost 90 de cazuri. Numarul total…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 68 de cazuri noi de coronavirus, in ușoara scadere fața de raportarea de marți, cand au fost 71 de imbolnaviri noi. Pana in momentul de fața in județul Suceava sunt un total de 6.918 de imbolnaviri.…

- In ultimele 24 de ore s-a inregistrat o noua crestere a numarului de cazuri de coronavirus din judetul Suceava. Potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, de vineri si pana duminica, in judet au fost 55 de noi imbolnaviri de coronavirus, in conditiile in care vineri s-au raportat…

- Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 86.785 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. In judetul Satu Mare au fost confirmate 12 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. 37.665 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.785 de pacienți asimptomatici au fost externați…

- Pana astazi, 24 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 79.330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.517 pacienți au fost declarați vindecați și 9.574 de pacienți asimptomatici... The post 40 de cazuri noi de coronavirus, in județul Timiș, in ultimele 24 de…