80 de milioane de oameni, sub alertă. O furtună de zăpadă majoră lovește estul SUA (FOTO/VIDEO) Milioane de americani s-au pus la adapost luni, 17 ianuarie, dupa izbucnirea unei furtuni majore care a lovit estul SUA cu zapada și gheața, provocand pene de curent, precum și intreruperi in transportul rutier și aerian. Potrivit Serviciul Național de Meteorologie (NWS), pana la 30 de centimetri de zapada ar putea acoperi o zona care […] The post 80 de milioane de oameni, sub alerta. O furtuna de zapada majora lovește estul SUA (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

