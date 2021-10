80 de milioane de gospodării europene se luptă să se încălzească Milioane de oameni din toata Europa vor avea dificultați sa-și incalzeasca casele in aceasta iarna, pe masura ce prețurile la gaz și electricitate cresc. Pandemia și creșterea prețurilor au intensificat saracia energetica, o problema de lunga durata legata de o combinație de costuri ridicate ale energiei, venituri mici ale gospodariilor și locuințe care nu sunt […] The post 80 de milioane de gospodarii europene se lupta sa se incalzeasca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

