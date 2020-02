Stiri pe aceeasi tema

- Alte 69 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in 7 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.300, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

- Alte 69 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in 7 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.300, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Alte 89 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 19.259, din care 64 de decese, scrie news.ro.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca, in perioada 27-31…

- Alte 89 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 19.259, din care 64 de decese, relateaza news.roCentrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca, in perioada 27-31…

- Inca 89 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in București și in 9 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.200, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, potrivit Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate…

- Inca 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in…

- Inca 76 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.908, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine!…

- Inca 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.832, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…