8 trenduri in tehnologie pentru 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici sunt pe cale sa revoluționeze sistemele de monitorizare a activitații cerebrale. Tehnologia folosita in prezent este greoaie, iar in timpul examinarii orice mișcare, oricat de mica, poate compromite rezultatul final.

- Pretutindeni, tehnologii precum cloud-ul și Inteligența artificiala (AI) ajuta companiile de orice dimensiune sa se dezvolte și sa inoveze mai mult ca niciodata. Cu toate ca începerea și dezvoltarea unei afaceri poate fi o experiența extrem de satisfacatoare și profitabila, ea necesita perseverența,…

- Unitațile hard disk Seagate IronWolf sunt proiectate pentru dispozitivele NAS și alte aplicații RAID în medii cu mai mulți utilizatori pentru a gestiona ratele de transfer enorme din rețelele de date cu trafic ridicat. IronWolf și IronWolf Pro sunt create pentru a ajuta atât…

- Carrefour Romania, lider in tehnologie si inovatie in retail, este, pentru al treilea an consecutiv, partenerul Innovation Labs 2018, program de accelerare destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi in antreprenoriat. Astfel, Carrefour sustine directia de dezvoltare in retail a evenimentului…

- Un grup de oameni de știința tocmai ce au creat o tehnologie desprinsa parca din filmele science-fiction, pentru eradicarea cancerului. Oamenii de știința din Universitatea Arizona, in colaborare cu mai mulți cercetatori de la Centrul Național de Nanoștiința și Tehnologie al Academiei Chineze…

- Tehnologia nu mai inseamna aparate de sine statatoare sau roboței care se chinuiesc sa mearga sau sa ne raspunda la intrebari simple. In acest moment, tehnologia a ajuns sa acapareze aproape toate domeniile și foarte multe obiecte din viața de zi cu zi. Televizoarele sunt smart, frigiderele pot sa fie…

- In cadrul celui mai important targ educational din lume – BETT – desfașurat la Londra in perioada 24 – 27 ianuarie, Microsoft Corp. iși continua angajamentul de a susține fiecare elev sa creeze lumea de maine adaugand funcționalitați noi suitei Office 365 Education. Tehnologia are puterea de a accelera…

- Arta poate fi creata din aproape orice. O demonstreaza locuitorii din Rwanda, care fac picturi din balega de vaca. Tehnologia pe care o folosesc acestia este transmisa din generatie in generatie. Primele desene din balega de vaca au fost create in secolul 18.