8 semne de alarmă ale cancerului pe care nu trebuie să le ignori niciodată Este o afectiune intalnita mai ales la persoanele varstnice, conform statisticilor varsta medie a pacientilor diagnosticati cu cancer de pancreas fiind de 72 de ani. Din pacate, anual, in intreaga lume sunt diagnosticate peste 200,000 de noi cazuri de cancer de pancreas, cu o rata a mortalitatii de 98%. Peste 80% dintre pacienti sunt diagnosticati in stadiul avansat al bolii si doar 15% – 20% sunt eligibili pentru interventia chirurgicala, la momentul diagnosticului. Chiar si dupa interventia chirurgicala, prognosticul pacientilor cu cancer de pancreas este unul extrem de rezervat: doar intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

