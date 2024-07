Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod roșu de canicula pentru cea mai mare parte a țarii pentru zilele de sambata și duminica, cu temperaturi maxime cuprinse intre 37 și 41 de grade Celsius. Specialiștii avertizeaza ca valul de caldura va continua și saptamana viitoare. In acest context,…

- Verile toride pot veni la pachet cu insomnii de sezon. Cele mai afectate sunt persoanele cu o toleranța scazuta la caldura sau cu o predispoziție pentru insomnie. Specialiștii spun ca exista cateva trucuri prin care putem scapa de nopțile albe pre vreme de canicula.

- Urmeaza un nou interval cu temperaturi ridicate, in mai multe zone ale țarii. Deja pentru luni meteorologii au emis un Cod galben de canicula, atenționare ce vizeaza peste jumatate din țara. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis inca de duminica o atenționare Cod galben…

- CFR Calatori face eforturi susținute pentru menținerea in circulație a tuturor trenurilor dotate constructiv cu instalații de climatizare in contextul avertizarilor de canicula și disconfort termic accentuat, emise pentru aceasta perioada de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit unui comunicat…

- Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia de 40 grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia…

- Dupa alerte de ploi torențiale, meteorologii ne anunța ca, maine, caldurile insuportabile vor pune stapanire pe Moldova. Specialiștii au emis cun Cod Glaben de canicula, valabil pentru 10 iunie 2024.

- Pisicile sunt renumite pentru dragostea pe care o manifesta pentru somn. O felina care doarme este de-a dreptul adorabila, insa modul in care o face uneori ar putea indica o posibila problema. Așadar, este important ca stapanii sa ințeleaga pozițiile comune de somn ale pisicilor atunci cand acestea…

- Faptul ca pisicile iși pierd periodic blana nu este neobișnuit. Este o schimbare normala a blanii asociata cu ciclurile anotimpurilor. La animalele cu o blana scurta, acest proces trece aproape neobservat. Pisicile cu blana mai abundenta (pisica persana, pisica siberiana) lasa par pe mobilierul din…