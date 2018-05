8 semne că Meghan Markle regretă deja noua ei viață regală A facut o greșeala maritandu-se cu Prințul Harry? Se simte deja incorsetata de responsabilitațile pe care le are in calitate de Ducesa de Sussex și ii e dor de vechea ei viața, plina de libertați și satisfacții personale? Nici macar Prințesa nu e! Asta e o mare dezamagire pentru cea care se visa, inca din copilarie, sa devina Lady Diana 2.0. Cu toate ca s-a maritat cu un prinț, fosta actrița hollywoodiana nu a devenit prințesa dupa nunta din simplul motiv ca nu are sange albastru. “Ca sa devii Prințesa, tradiția regala spune ca trebuie sa fii fiica unui prinț sau sa ajungi soția unui prinț. Totuși… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

