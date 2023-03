Stiri pe aceeasi tema

- Știi cum sa atragi energii pozitive in viața ta? Playtech Știri iți explica totul despre obiectul banal pe care sa il tii in casa pentru noroc la bani. Daca vei proceda astfel, vei atrage negreșit bogația, potrivit adepților filosofiei Feng Shui. Obiectul banal pe care sa il tii in casa pentru noroc…

- Experții in arta Feng Shui, testata de poporul chinez pe parcursul a sute de ani, au dezvaluit care este locul din casa ta unde sa ții banii stranși. Așa vei avea mai mulți bani și mai mult noroc in viața. Așadar, care este acest loc special. Unde sa ții niște bani daca vrei ca locuința […] The post…

- Majoritatea romanilor adora sa iși decoreze casa cu plante, dar puțin știu beneficiile pe care le au cele mai multe. Specialiștii au adus in prim-plan o planta care elimina oxigen pe timpul nopții. Aceștia recomanda ca toata lumea sa o aiba in special in dormitor sau in sufragerie. Cum se numește și…

- O scurta analiza asupra ultimilor ani din viața ne arata cat de multa energie s-a adunat in locuințele noastre. Și pozitiva, dar și negativa. Majoritatea camerelor au devenit spații de lucru, pe langa locuit și relaxare. Experții in filosofia Feng Shui dezvaluie care sunt obiceiurile care te scapa de…

- Majoritatea gospodinelor intampina probleme cu gandacii care iși fac apariția in special in bucatarie și in baie. Acestea cheltuie sume mari pe diverse produse chimice din supermarket-uri care sa le ajute in aceasta situație. Din pacate, doamnele raman dezamagite de rezultat. Cele mai multe cauta acum…

- Se pare ca exista cateva plante de apartament care nu au doar un rol decorativ, ci și unul spiritual. Afla din randurile de mai jos care sunt florile care ar fi recomandat sa le ai casa daca iți dorești un an cat mai prosper.

- Sambata, 31 decembrie 2022, au loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana a suplimentat fondul de caștiguri al categoriei…

- Revelion 2023, tradiții și obiceiuri. Anul Nou este una dintre cele mai așteptate și celebrate sarbatori de la noi. Majoritatea dintre noi așteptam cu sufletul la gura obiceiurile aferente acestui eveniment, dar și petrecerea dintre ani, la care ii avem alaturi pe cei dragi. De Anul Nou, romanii respecta…