8 pacienți COVID, intubați, au rămas fără oxigen la Timișoara. Ventilatoarele s-au blocat O grava disfuncție a sistemului de oxigen a pus in pericol, miercuri, viața celor opt pacienți in stare severa covid care erau ingrijiți in unitatea mobila de terapie intensiva de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a facut ca pacienții sa fie salvați de un transfer in timp […] The post 8 pacienți COVID, intubați, au ramas fara oxigen la Timișoara. Ventilatoarele s-au blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

