- Astazi, 6 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 644 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…

- 18 noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in județul Buzau, in ultimele 24 de ore, potrivit autoritaților din sanatate. „Astazi, 27 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  15 persoane se afla in carantina instituționalizata.  1090 persoane sunt izolate…

- Astazi, 1 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 26 persoane se afla in carantina instituționalizata; 1710 persoane sunt izolate la domiciliu; In județul Buzau au fost confirmate 198 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 100 de persoane fiind declarate vindecate…

- Dupa o zi fara cazuri confirmate, autoritațile buzoiene din sanatate anunța detalii despre trei pacienți cu Covid-19, inregistrați in ultimele 24 de ore. „Astazi, 30 mai 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 20 persoane se afla in carantina instituționalizata;…