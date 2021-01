Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 48 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Teiuș și 1 comunei Stremț. Localitațile din care provin cele 48 cazuri de COVID-19…

- Pana la data de 9 ianuarie 2020, in județ s-au inregistrat 12832 de persoane confirmate pozitiv, 11738 de persoane vindicate și 337 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 585 probe (325 probe la SJU si 260 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 145650.…

- Astazi, 9 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 48 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite Municipiului Aiud. Localitațile din care provin cele 48 cazuri de COVID-19 raportate astazi,…

- Astazi, 24 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 54 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 54 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 24 decembrie 2020, sunt urmatoarele: Alba Iulia – 15 cazuri…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 30 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 201 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, 20 au fost atribuite Municipiului Sebeș, 43 comunei Garbova, cate 2 comunelor Cut, Doștat și Vințul de Jos și…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 20 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 122 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 12 cazuri au fost atribuite Municipiului Sebeș, 3 cazuri comunei Sasciori, 2 cazuri Comunei Cut și…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 20 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 122 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, cate 2 cazuri a fost depistate in orașele Campeni și Baia de Arieș, respectiv 1 caz in comuna Sohodol. Localitațile…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 14 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 143 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 143 de noi cazuri: Aiud: 14 cazuri Alba Iulia: 39 cazuri Blaj: 4 cazuri Campeni: 10 cazuri Galda…