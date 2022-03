8 militari morți în țară. Reacția ambasadei SUA Dubla tragedie de aseara in care au murit 8 militari a ajuns la urechile tuturor. Dupa ce șefa comisiei europene, Ursula von der Leyen, aflata la București a transmis un mesaj romanilor, și ambasada SUA și-a exprimat regretul. ,,In numele Ambasadei Statelor Unite in Romania și al poporului american pe care il reprezentam, transmit sincere condoleanțe Romaniei, in acest moment de durere naționala. Toți suntem profund intristați de acest accident tragic. Acești 8 oameni au pierit la datorie, servindu-și statul și poporul. In urma lor raman soțiile, copiii, familia și prietenii, catre care se indreapta… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premie rul Nicolae Ciuca s-a intalnit, seara precedenta, cu presedintele Comisiei Europene (CE) , Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati.Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma…

- Președintele Zelenski a semnat cererea pentru ca Ucraina sa adere la UE in regim de urgența, deoarece trupele rezista unui atac aprig al Rusiei. Oficialii de la Bruxelles avertizeaza ca procesul de aderare la bloc dureaza ani de zile, potrivit dailymail. Zelensky signed an application for #Ukraine 's…

- Europarlamentarul roman Tudor Ciuhodaru a cerut luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, activarea de urgența a Corpului Medical European, pentru a ajuta la ingrijirea raniților din Ucraina in urma razboiului cu Rusia. Medicul a facut apel la Comisia Europeana ,,Am solicitat CE, doamnei…

- Ucraina pare ca este sprijinita din toate parțile. Șefa Comisiei Europene da din nou asigurari ca va sprijini poporul ucrainean. Intr-o declarație recenta, Ursula von der Leyen spune ca atat Rusia, cat și Belarus vor primi sancțiuni. ,,Ne intensificam sprijinul pentru Ucraina. Pentru prima data, UE…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca UE, impreuna cu Statele Unite și alți parteneri occidentali, intenționeaza sa impuna noi sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, inclusiv intreruperea mai multor banci rusești de la plațile interbancare SWIFT, noteaza Reuters.…

- Ministrul ugandez de externe Abubakhar Jeje Odongo a trecut pe langa președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen , pentru a strange mana cu șeful Consiliului UE, Charles Michel, și cu președintele francez Emmanuel Macron, intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Dupa ce au facut cateva poze, Macron a…

- Romanii pot urma studii de masterat și doctorat in Statele Unite, anunța Ambasada SUA la București. Comisia Fulbright Romano-Americana lanseaza competiția intitulata „???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????”. Competiția se refera la ????????????????????????…

- Un barbat a fost impușcat, vineri seara, pe o strada din Popești-Leordeni, dar atacatorul a fugit de la fața locului și este cautat acum de polițiști. Un barbat se plimba, vineri seara, alaturi de iubita sa pe strada Amurgului din Popești-Leordeni. La un moment dat, un autoturism a trecut pe langa ei…