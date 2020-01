8 milioane de copii nu au acces la şcoală în Burkina Faso din cauza escaladării violenţelor din ultimii ani In ultimii cinci ani, regiunea Sahel, din nordul Burkinei Faso, s-a transformat dintr-o oaza de liniste in regiune, intr-un teritoriu devastat de violente, in timp ce diverse grupuri incerca sa puna stapanire pe acesta zona, vazuta ca o poarta spre coasta de vest a Africii. Episcopul Laurent Dabire a povestit pentru CNN ce diferenta este intre situatia gasita cand a fost delegat in orasul Dori, in 2013, si cea din prezent, cand milioane de oameni iau cu asalt taberele de refugiati din zona, fugind din cale grupurilor islamiste si a altor bande inarmate, care isi disputa suprematia in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

