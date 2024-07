8 medalii pentru Romania la FIS Roller Ski Cup, dintre care 2 de aur Romania a fost reprezentata de sportivi de elita, pregatiți sa concureze pentru calificarea la competițiile majore din sezonul preolimpic 2024-2025. In prima zi, competitorii s-au intrecut pe distanța de 5 km clasic feminin și 10 km clasic masculin, iar, in cea de-a doua zi, au continuat in probele de 10 km liber atat la masculin, cat și la feminin. „Odata cu acest sezon de vara a inceput și perioada de calificare pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2026 de la Cortina – Milano, punctele acumulate atat in competițiile de vara, cat…