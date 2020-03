De Ziua Internaționala a Femeii, in Piața Libertații din municipiul Soroca se va desfașura un „Marș al solidaritații”. Manifestația va fi organizata de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, membra a Coaliției Naționale „Viața fara violența in familie”, care vrea sa spuna cu voce tare ce inseamna aceasta zi, o zi de lupta pentru egalitate. […] Articolul 8 Martie va fi marcat la Soroca și printr-un marș al solidaritații apare prima data in Opinia Buzau .