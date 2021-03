Stiri pe aceeasi tema

- 8 Martie este o sarbatoare a frumusetii, a iubirii, a vietii. Este ziua dedicata tuturor femeilor. Transmit cu aceasta ocazie cele mai alese ganduri de bine și sanatate tuturor doamnelor și domnișoarelor din comuna Creaca, angajatelor primariei și colaboratoarelor noastre.La mulți ani!Eugen TEREC –…

- ”Cu ocazia zilei de 8 martie, va urez tuturor o primavara minunata, cu zambete, bucurii, speranța și incredere! La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!”, este mesajul transmis de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu.

- REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Ger siberian in Romania FOTO: Arhiva. Azi la RRA, de la 13.20, REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Ger siberian in Romania, vreme severa. Cum intervin autoritatile, ce fac comandamentele de iarna? Sunt probleme in livrarea agentului termic si…

- Reporterii Actualitații: Sanatate - vaccinare si situatie epidemiologica Foto arhiva 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Sanatate - vaccinare si situatie epidemiologica (situatia de la centrele de vaccinare, se mai testeaza romanii sau prefera sa se trateze acasa, ca sa nu aiba probleme cu angajatorii?)…

- Medicul Adrian Marinescu, la Reporterii Actualitații Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Institutul Matei Balș 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Situatie epidemiologica. Evolutia campaniei de vaccinare. Producator Elena Marinescu. Realizator Ionut Dragu 14:34…

- Reporterii Actualitații - Cum a evoluat piata serviciilor de curierat Foto arhiva 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Cum a evoluat piata serviciilor de curierat in pandemie. E-commerce-ul si livrarile la domiciliu. Cum s-au adaptat romanii la acest gen de servicii si ce perspective…

- Reporterii Actualitații: Calitatea aerului Foto arhiva 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Calitatea aerului. Ce se intampla cu centrele de colectare a deseurilor la nivel local, se fac controale pentru evitarea poluarii aerului? Exista statii independente de masurarea calitatii aerului? Producator…

- Raed Arafat, invitat la Reporterii Actualitații Raed Arafat. Foto. gov.ro 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Situatie epidemiologica. Ce zone sunt pe verde si care au mai ramas pe rosu? Unde se relaxeaza masurile? Evolutia campaniei de vaccinare antiCOVID19. Producator Elena Marinescu.…