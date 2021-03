8 MARTIE: Femeile care au scris istoria automobilului

Stiri pe aceeasi tema

- 8 martie este ziua in care celebram femeile, peste tot in lume, dar și progresul facut de acestea pentru a ajunge in punctul in care se afla azi. Ziua de 8 martie serbeaza curajul femeilor și puterea acestora. Marcheaza determinarea femeilor din trecut pentru a lupta pentru egalitatea și pace.

- Cu ani in urma, niște jurnaliști britanici relatau, dupa o excursie la Chișinau, ca-i cel mai urat oraș din lume, cu un aspect urbanistic sinistru, cu strazi murdare și prost iluminate, cu ghene de gunoi rasturnate, cu caini vagabonzi, cu lume dezamagita,ce-și acorda puțina atenție ținutei vestimentare;…

- Lui Ion Poenaru Bordea, unul unul dintre cei mai bogati mosieri si filantropi din Baragan, i se datoreaza inceputurile unui partid care a facut istorie in Romania. Acesta a fost primul lider politic al Partidului National Liberal din judetul Ialomita.

- In 1886, inginerul german Karl Benz a inregistrat proiectul "vehicul propulsat de un motor cu benzinaldquo;. De la inventia sa si pana in ziua de astazi, automobilul a avut un impact fundamental asupra societatii, Constanteanul Alex Cascatau e primul pilot roman clasat pe podium la cursa de 24 de ore…

- "De ziua dumneavoastra, vreau sa va mulțumesc pentru țara pe care ați construit-o și pentru puterea economica pe care ne-ați lasat-o. (...) Țara de azi mai este doar umbra țarii pe care ați lasat-o..." a scris primarul gorjean. Edilul ii transmite idoului sau și propriile nemulțumiri legate de prezent. "Nu…

- Dupa recaștigarea cu sange a democrației in țara noastra, la nivelul județului Botoșani cel puțin, butoanele au fost mai degraba la indemana barbaților. Femeile care au reușit sa performeze in politica sunt puține și pot fi numarate pe degete. In schimb, barbații care au avut funcții de inalta demnitate…