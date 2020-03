8 Martie 2020: Ce nu stiai despre Ziua Internationala a Femeii 8 martie – de cand exista ziua femeii? Cand a devenit ea oficiala? Am putea spune ca Ziua femeii, Ziua mamei se serbeaza inca de pe vremea grecilor antici. In fiecare primavara, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Mai tarziu, in Anglia anilor 1800, a fost mentionata "Duminca mamei", serbata in a patra duminica de la inceperea Postului Pastelui. In anul 1909, la 28 februarie, in Statele Unite, s-a serbat la nivel national Femeia in urma unei initiative a Partidului Socialist American. Initiativa a fost preluata in 1910 si in Europa, in cadrul Internationalei Socialiste reunite la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

