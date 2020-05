8 mai 2020: Situația epidemiologică în județul Vâlcea ℹ Potrivit Direcției de Sanatate Publica Valcea, la data de 08 mai 2020, situația epidemiologica la nivelul județului este urmatoarea: ???? 226 persoane se afla in carantina instituționalizata; ???? 109 persoane se afla in izolare și monitorizare medicala la domiciliu; ???? 24 de cazuri de persoane confirmate cu #COVID19, din care 16 au fost declarate vindecate și externate și doua persoane au decedat. ℹ In prezent, in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internați șase pacienți confirmați cu noul #Coronavirs, a caror stare de sanatate este, potrivit reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

