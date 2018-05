8 lucruri pe care nu ar mai trebui să le faci după ce ești părinte Mai ales in cazul copiilor, exemplu personal este mult mai puternic decat orice altceva. Injuri, il vei auzi si pe micutul tau repetand aceste cuvinte mai ales daca se gaseste intr-o situatie pe care n-o stapaneste. Iata lucrurile la care trebuie sa renunti dupa ce devii parinte: 1. Sa injuri la volan

O mama conducea spre aeroport, cand fiul sau de cativa anisori a inceput sa injure. „Intarziam si am injurat tot drumul. Pana cand am ajuns la destinatie, o multime de cuvinte urate au fost imprimate in mintea sa." Potrivit unui sondaj realizat in Australia 42% dintre copii pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

