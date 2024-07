Stiri pe aceeasi tema

- Astazi facem pomenirea Sfintei Mucenițe TEODOSIA fecioara din Tyr, care a patimit in Cezareea Palestinei in timpul imparatului Dioclețian (+ 308). Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe TEODOSIA din Constantinopol, care a patimit pentru icoana lui Hristos in vremea imparatului ...

- In Duminica a treia dupa Paști, in Biserica Ortodoxa sunt sarbatorite sfintele femei mironosițe, cele care au primit de la inger, inaintea tuturor, vestea ca Hristos a inviat din morți, potrivit trinitas.tv. Ele s-au invrednicit de intalnirea cu Mantuitorul pentru ca s-au dovedit mai curajoase și mai…

- „Lumina invie chiar cand e doborata. Cu acest crez ne-am trait veacurile pe pamantul nostru. Am sarbatorit Pastele an de an si am deschis casele pentru lumina chiar si atunci cand Invierea era interzisa, iar bisericile – distruse. Nu ne-am lasat doborati, ne-am pastrat credinta si am trait fiind invatati…

- De la Sfantul Mormant , Sfanta Lumina a ajuns in seara aceasta, 4 mai 2024, și la noi in țara, cu o aeronava care a aterizat in jurul orei 18:30 pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda”. A fost adusa de o delegație romana, condusa de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor…

- Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o…

- PAȘTE 2024: PROGRAM liturgic la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia in Saptamana Patimilor. Semnificația slujbelor PAȘTE 2024. Program liturgic la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia in Saptamana Patimilor. In perioada 29 aprilie – 3 mai, Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbele…

- Saptamana Mare in Biserica Ortodoxa are loc inaintea Paștelui. Aceasta incepe oficial cu Duminica Floriilor și comemoreaza ultima saptamana din viața lui Hristos inainte de moartea și invierea Sa. Lunea Mare din Saptamana Patimilor 2024 este o zi speciala, de ea fiind legate mai multe obiceiuri și tradiții.…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea sfantului sfintit mucenic Simeon, episcopul Persidei, cu insotitorii sai Avdela preotul, Gotazat, Fusic si altii o mie o suta cincizeci.Ctesifon si Salic care domneau in cetatile Persidei, pe cand imparatea in tara Persidei Sapor, au scris imparatului…