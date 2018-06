8 femei au slabit 62 kg in campania #NuExistaNuSePoate! Iata rezultatele! 8 femei au slabit 62 kg in campania #NuExistaNuSePoate! Iata rezultatele! In tot acest timp, au avut suportul specialistilor, si-au imbunatatit stilul alimentar si, multumita tehnologiilor din saloanele profesionale, au reusit sa scape, in total, de peste 62 de kilograme si de sute de centimentri din circumferinta taliei, a coapselor, a picioarelor sau a bratelor. Rezultatele sunt uimitoare, iar weekend-ul trecut, cele opt ambasadoare #NuExistaNuSePoate s-au intanit pentru prima data la Bucuresti, unde au realizat o sedinta foto profesionala, ce le-a pus in valoare noua silueta. Adelina Capatina… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

