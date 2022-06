8 din 10 angajați români ar vrea să lucreze doar 4 zile pe săptămână Tot mai multe voci susțin ca, nu peste mult timp, programul de lucru se va reduce de la 5 la 4 zile pe saptamana. Astfel, potrivit unui sondaj al platformei de recrutare online BestJobs, 78% dintre angajații romani ar vrea sa lucreze doar 4 zile pe saptamana și cred ca este un moment foarte bun pentru adoptarea saptamanii de lucru mai scurte. Studiul vine in contextul in care saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piața muncii, se contureaza drept o posibila soluție de flexibilizare a muncii și de facilitare a tranziției la munca de la birou, conform BestJobs.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

