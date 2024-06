Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scenariul dramatic din prelungirile meciului din grupa B, de la Leipzig, Croația - Italia 1-1, presa din cele doua țari și ziarele din Spania, Anglia și Franța au comentat un superduel in care golul capitanului Modric nu a fost suficient pentru a nu trimite acasa naționala „Vatreni”. Și L'Equipe…

- Luka Modric (38 de ani) a trecut de la agonie la extaz in doar intr-un singur minut din meciul Croația - Italia. Decarul și capitanul croaților a ratat un penalty in minutul 54, insa a reușit sa deschida scorul fix la faza urmatoare de atac a naționalei sale din minutul 55. ...

- Croația - Italia, meci contand pentru Grupa B de la Campionatul European, se joaca diseara, de la ora 22:00, la Leipzig, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Calculele sunt deschise in grupa, iar naționala lui Modric, cu un singur punct pana acum, nu și-a pierdut speranțele pentru „optimi”.…

- Cu Spania deja calificata in optimile de finala dupa primele doua meciuri, etapa finala din Grupa B a Campionatului European propune un duel de zile mari intre Croația, ultima clasata, și Italia, deținatoarea titlului mondial. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate…

- „Ne vom aminti de acest meci”, a declarat selectionerul brazilian al nationalei de fotbal a Albaniei, Sylvinho, dupa remiza smulsa in ultimele minute impotriva Croatiei (2-2), miercuri la Hamburg in Grupa B de la EURO 2024 , scrie AFP. „Este genial, incredibil”, a exclamat Sylvinho. „Am jucat bine in…

- Dupa opt ani, Romania s-a calificat din nou la Campionatul European de Fotbal. Tricolorii se afla in Grupa E, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Primul meci din Grupa E va fi cel dintre Romania și Ucraina, care va avea loc in 17 iunie, incepand cu ora 16:00, ora Romaniei. Meciul Romania – Ucraina…

- Naționala de handbal masculin a Italiei a trecut de Muntenegru, victorii tur-retur (32-26 și 34-32). S-a calificat pentru a doua oara in istorie la Campionatul Mondial. Campionatul Mondial de handbal masculin este programat in perioada 14 ianuarie - 2 februarie 2025, in Croația, Danemarca și Norvegia.…

- George Marin Pugilistul ploieștean Fabian-Mihai Stroe a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene pentru Tineret, care au loc la Porec, in Croația, confirmandu-și valoarea demonstrata anul trecut, la Ploiești, prin cucerirea titlului de campion al Europei la juniori, la categoria 52 de kilograme.…