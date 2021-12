8 copii s-au născut de Crăciun la maternitatea de la Spitalul Județean din Pitești Nimic nu e mai frumos decat sa primești in dar… o viața. 8 femei au devenit mame de Craciun la Pitești. Pruncii nascuți in primele doua zile de sarbatoare au adus lacrimi de fericire. ”8 bebeluși au venit pe lume de Craciun in maternitatea Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP). Un altul, nascut la domiciliu, a ajuns și el in grija cadrelor medicale, tot in zi de sarbatoare. La SJUP au fost inregistrate, sambata, 3 nașteri. Cel mai curajos a fost un baiețel al carui planset s-a auzit in maternitatea din Pitești la cateva minute dupa ora 5. L-au urmat, in aceeași zi, alți doi bebeluși, o… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

