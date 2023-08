Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a intervenit marti, in orasul Sinaia, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de persoane care acuza stare de rau si prezinta simptome de toxiinfectie alimentara - greturi, varsaturi, ameteli.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova intervine astazi, 8 august 2023, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de persoane, care acuza stare de rau si prezinta simptome de toxiinfectie alimentara greturi, varsaturi, ameteli , in orasul Sinaia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- ”In urma unui apel pe numarul unic de urgenta 112, un echipaj SMURD o autospeciala de transport victime multiple si o ambulanta SAJ, au intervenit de urgenta in localitatea Avrig, la un strand intrucat mai multi copii aveau nevoie de asistenta medicala”, anunta, marti seara, ISU Sibiu.Potrivit sursei…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la Vila Mandru din Costinesti, unde mai multe persoane acuzau simptome de indigestie.La fata locului s-au deplasat autospeciala de transport victime multiple de la Mangalia, un echipaj SMURD si…

- Vacanta cu surprize neplacute pentru mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani, cazati la un complex turistic din localitatea Fundata. In aceasta dupa amiaza, acestia au inceput sa prezinte probleme medicale, respectiv dureri abdominale, greturi, varsaturi. La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- Este alerta la Fundata, județul Brașov, dupa ce mai mulți copii dintr-o tabara au prezentat mai multe simptome specifice unei intoxicații alimentare. Dintre cei aproape 40 de copii, cel puțin șase au fost transportați la spital, potrivit Realitatea PLUS. Citește și: Un profesor de la Universitatea Stanford…

- Peste 3.000 de consumatori din Prahova sunt fara electricitate, duminica dupa-amiaza, din cauza vijeliilor, iar in trei localitati a fost nevoie de interventia pompierilor pentru degajarea unor copaci cazuti pe carosabil.Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova,…

- A fost o vacanta de cosmar pentru zeci de turiști britanici, care s-au cazat la un resort de lux din Antalya. Foarte multi copii au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital. In total, 25 de oameni au avut de suferit de pe urma mancarii neconforme. Turistii vor sa dea in judecata…