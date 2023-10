Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. „Sunt in jur de 790 de romani, pelerini in acest moment in Israel. Și impreuna cu domna ministru de Externe cautam variantele ca…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…