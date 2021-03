79 de elevi din judetul Iasi se afla in izolare la domiciliu, in cursul zilei de ieri fiind raportate zece noi cazuri. Tot ieri, cinci cadre didactice au intrat in izolare la domiciliu dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 45 de profesori inca in izolare. Totodata, in cursul zilei de ieri, au iesit din perioada de carantinare un numar de trei elevi si sase cadre didactice. Chiar daca numarul elevilor si al prof (...)