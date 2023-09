Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul aniversarii Zilei Independenței Ucrainei, ocazie cu care a adresat felicitari poporului ucrainean, informeaza Administrația Prezindențiala.

- OLX Locuri de Munca – cea mai mare platforma de recrutare din Romania – și Agenția Naționala impotriva Traficului de Persoane (ANITP) lanseaza o campanie de combatere a exploatarii prin munca in Romania și in strainatate. Inițiativa celor doi parteneri ofera persoanelor aflate in cautarea unui loc de…

- Instituția bancara centrala a SUA, FED, a anunțat majorarea dobanzii de referința cu 0,25%, pana la intervalul 5,25% – 5,5%. Prin aceasta majorare, FED urmarește in continuare sa atinga ținta de inflație stabilita la 2%, asta in condițiile in care in prezent inflația in SUA a scazut pana la 3%. Prin…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul energetic austriac OMV AG este in negocieri cu gigantul petrolier Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite (EAU) privind combinarea diviziilor lor Borouge Plc si Borealis AG, pentru a da nastere unui gigant in domeniul chimiei si maselor plastice,…

- O festivitate speciala cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc la Kiev, in gradinile catedralei Sfanta Sofia. Au participat zeci de personalitați politice, ale lumii culturale și ale armatei ucrainene, sosite sa asiste la inmanarea Legiunii de onoare de catre ambasadorul Franței la Kiev celor…

- Ceremonia de comemorare a 86 de ani de la izbucnirea Razboiului Poporului Chinez de Rezistenta impotriva Agresiunii Japoneze a avut loc in data de 7 iulie la Muzeul Razboiului Poporului Chinez impotriva Agresiunii Japoneze din Beijing. La eveniment au participat reprezentanti din diferite cercuri sociale…

- In perioada 20 iunie – 21 iulie 2023, furnizorii de servicii de telefonie interesați pot solicita ANCOM alocarea numarului național scurt pentru servicii armonizate cu caracter social 116016, numar destinat serviciului „Linie de asistența telefonica pentru victimele violenței impotriva femeilor”. Serviciul…