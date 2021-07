Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 19/ 20 iunie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost prezenți pe raza de competenta, intr-o acțiune organizata pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite de orice natura. In cadrul activitaților specifice desfașurate, polițiștii impreuna cu jandarmi din acdrul Gruparii Mobile…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brașov va suplimenta efectivele și va acționa in teren, pentru ca sarbatoarea Rusaliilor Ortodoxe sa fie petrecuta in siguranta. In perioada 18 – 21 iunie 2021, cu ocazia minivacanței prilejuite de Sarbatoarea Rusaliilor, aproximativ 700 de polițiști din cadrul Inspectoratului…

- Peste 400 de elevi de gimnaziu și liceu, din șase licee și școli gimnaziale din județul Alba au discutat cu polițiștii și cu specialiștii in prevenirea consumului de droguri despre comportamentul preventiv și pericolul reprezentat de droguri. Potrivit IPJ Alba, in perioada 9 – 17 iunie, polițiștii Compartimentului…

- La data de 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…

- Nr. 68.464 din 14 iunie 2021 BULETIN DE PRESA ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILOR In data de 13 iunie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor…

- Nr. 68.455 din 10 iunie 2021 BULETIN DE PRESA ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILOR In data de 09 iunie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 90 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 280 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor…

- Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, actioneza in scopul asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica, mai exact pe linia prevenirii furturilor din autoturisme.In aceasta saptamana, politistii…

- Și in acest sfarșit de saptamana, polițiștii argeșeni vor acționa pentru asigurarea unui climat optim de siguranța publica, prevenirea raspandirii coronavirusului, dar și pentru a preveni și combate ilegalitațile de orice fel. Avand in vedere manifestarile publice cultural-religioase ce se vor desfașura…