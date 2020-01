Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 77 de oameni au murit si 94 sunt raniti dupa ce o serie de avalanse au distrus si acoperit numeroase case, in nord-estul Pakistanului, informeaza CNN preluat de news.roVezi si: Mutarea anului 2020! Decizia Kaufland zguduie piața din Romania - suma este cea mai mare de pana acum…

- Incidentul s-a petrecut in orasul american Milwaukee, din statul Winsconsin. Soferul a carui masina fusese "atacata" cu bulgari de zapada de catre copii l-a scos din minti pe posesorul acesteia care nici mai mult, nici mai putin a scos o arma si a tras cu munitie adevarate in cei doi copii, informeaza…

- Mai multe persoane au fost salvate de pompieri, noaptea trecuta, dupa ce au ramas cu autoturismele blocate in zapada. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/6-ian-rdj-12-Irina-Popa.mp3 Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de…

- In ultima saptamana, jandarmii montani din cadrul posturilor montane ale Jandarmeriei Alba au fost solicitați aproape zilnic sa intervina pentru a ajuta persoane aflate in dificultate, care au ramas blocate cu mașinile, dupa ce acestea au derapat din cauza condițiilor meteorologice. Astazi, 3 ianuarie…

- Viscolul de afara a pus in pericol vietile mai multor oameni. Unii din ei au ramas inzapeziti, iar altii care au avut nevoie de ambulanta au asteptat in zadar, pentru ca echipajul medical a ramas blocat in nameti. Un barbat fara adapost din Suceava a murit. UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Alcatuit de Stelian Țurlea Deținatorul - de cursa lunga - al rubricii „Cu carțile pe masa”, scriitorul și jurnalistul Stelian Țurlea, ne-a transmis cateva imagini sugestive ale acestei ierni ce și-a trimis primii soli tradiționali: fulgii de zapada! View the full image View the full image View the full…

- Salvamontiștii gorjeni au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea unui autovehicul ieșit in afara carosabilului și ramas inzapezit in partea de Nord a stațiunii Ranca. Cele trei persoane din mașina, intre care și un copil, nu au avut probleme medicale și au fost adapostite intr-o cabana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice și lapovița pana joi. De asemenea, metereologii anunta cod galben de viscol și zapada pentru zona montana din 17 județe. Incepand de luni, ora 10:30 pana joi la ora 20:00, vor fi…