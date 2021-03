77 DE CUVINTE: Țara nu este o familie? Cum ar fi ca intre sot si sotie sa stea jandarmi pentru ca nu se mai inteleg? Si sa convietuiasca asa, fara dialog. Ce familie ar mai fi aceea? Ma gandeam la acest lucru aseara, cand am vazut forte de ordine asezate pe mai multe randuri intre protestatari si Cotroceni. Mi-am imaginat alfel lucrurile, sa […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 martie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 46 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat pentru violența in familie, amenințare, distrugere și violare de domiciliu. In sarcina acestuia s-a reținut…

- Petrica Cercel este cel mai implinit barbat din lume și asta pentru ca are trei copii și cinci nepoți, care ii umplu sufletul de bucurie. Deși de ani buni se afla in lumina reflectoarelor, abia acum manelistul iși aduce toata familia la televizor. Pentru prima data, familia Cercel a aparut in intregime…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Lapușata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, au continuat cercetarile intr-o cauza penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. La data de 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de un barbat de…

- Tanara, acum in varsta de 28 de ani, a postat miercuri seara un mesaj public, in care cerea sprijin de la cei care ar avea informații și ar putea sa o ajute sa-și gaseasca familia biologica, despre care știa doar ca locuiește in Tamboiești. Anunțul a aparut pe pagina de facebook “The Never Forgotten…

- Puțin cate puțin putem reda zambetul pe fața unor copilași care acum au nevoie de ajutorul nostru. Un puternic incendiu i-a lasat, sambata, fara acoperiș deasupra capului. Parinții și cei trei copii au nevoie de haine, incalțaminte și orice alt lucru.Rudele lor fac acum un apel: "Astazi (sambata n.r),…

- Avocatul Poporului efectueaza demersuri specifice cu privire la deficitul de medici de familie in mediul rural. Plecand de la mai multe semnalari din mass-media, in luna noiembrie a anului trecut, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu lipsa medicilor de familie in mediul…

- In doar trei ani, doi frați din Sibiu au reușit sa dezvolte o companie care valoreaza un miliard de dolari. I-au detronat pe celebrii frați Dedeman. Este vorba despre Elrond, cei care au creat criptomoneda e-gold și un portofel electronic ce permite realizarea tranzacțiilor financiare in siguranța și…

- Moartea a zeci de medici de familie, ca urmare a imbolnavirii cu Covid-19, a lasat mii de oameni din Romania fara niciun fel de ajutor medical. Unii sunt nevoiți sa-și caute un alt medic, pentru alții singura opțiune e la zeci de kilometri distanța. Intre timp, se roaga sa nu se imbolnaveasca și pun…