- Vestea ca Justin Theroux și Jennifer Aniston se despart dupa șapte ani de relație și trei de casatorie a surprins pe toata lumea de la Hollywood. Despre Jennifer se știu multe lucruri, dar Justin a reușit cumva sa ramana invaluit de mister. La inceputul acestui an, Jennifer Aniston, 49 de ani si Justin…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis presei doua comunicate cuprinzand sfaturi pentru ca romanii sa petreaca mini-vacanța de Paște in siguranța, respectiv date despre numarul polițiștilor care vor acționa zilnic.

- Desi zilele trecute despre starea de sanatate a Ionelei Prodan se auzeau doar lucruri negative, iata ca vine si prima veste buna. Conform apropiatilor, cantareats de muzica populara a deschis ochii si a vorbit, printre lacrimi, cu familia

- Dupa doua zile in care opt artisti originari din Basarabia au avut ocazia sa cunoasca judetul Olt, manifestarile au culminat, marti dupa-amiaza, la ora celebrarii Zilei Intai a Unirii, cu vernisajul expozitiei „Basarabia. Ofranda Tricolorului“. Doi copii extraordinari i-au lasat pe basarabeni cu ochii…

- Ca-n fiecare an, actrița are o perioada foarte incarcata. Maia Morgestern vorbește despre proiectele sale, și despre dorința sa, de a veni mai repede primavara. Maia Morgestern este, fara indoiala, una dintre cele mai titrate actrițe ale noastre și nu numai. Regizorii o cauta pentru a-i incredința noi…

- Mesajul eurodeputatului socialist Ana Gomes, din Portugalia, catre reformele din justiție și cererea de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a readus in centrul atenției istoricul lui Gomes.

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…