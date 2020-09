77 DE CUVINTE: Donator de clipe Haide mai, traieste-ti clipa, este a ta, nu o irosi! Cam asa suna un sfat sanatos, usor de dat, dar greu de infaptuit. Clipele se strecoara atat de usor printre degete… Si apoi, ce inseamna o clipa traita, cum poate fi numai a mea? Sunt proprietarul ei numai atunci cand fac ce vreau, ce simt […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

