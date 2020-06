77 DE CUVINTE: Câte vom uita? Nu m-am mirat ca la coada la un supermarket lumea respecta distantarea fizica. Este miraculos ce a putut face teama de ceva, intr-un timp relativ scurt. Mi s-a parut a fi ceva normal… Ceva s-a impotrivit insa in mine, nu, nu este in regula, nu aceasta este normalitatea, ce se intampla cu tine??? De ce […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testul pentru compunerea de la subiectul II B de la Evaluarea Naționala 2020 a fost rezolvat saptamana trecuta, pe 9 iunie 2020 la TVR in emisiunea Teleșcoala. Compunerea este aceeași data in Testul de antrenament nr. 16, test publicat de Ministerul Educației pentru pregatirea candidaților pe 4 mai…

- Jucatoarea canadiana de origine romana a fost extrem de emoționata cand a aflat ca, dupa rezultatele ei de anul trecut, numarul copiilor din țara care fac tenis s-a dublat, de la 100.000, la 200.000, informeaza ziare.com! Bianca Andreescu a fost impresionata impactul pe care rezultatele ei l-au avut…

- Vom avea sigur o zi buna! Toate frumusetile primaverii ne conving sa zambim! Eu am zambit si ieri, vazand cum au rezolvat problema distantarii sociale doua perechi care se apropiau, pe trotuar, din sensuri opuse. Una dintre ele a trecut pe partea cealalta a strazii, cu destul de multa veselie. Dar chiar…

- Simona Halep a reușit sa iși creeze, urmare a excelentelor ei rezultate, o imagine foarte buna in lumea tenisului feminin. Multe dintre fostele jucatoare o apreciaza și au numai cuvinte de lauda la adresa ei.Printre cele care o respecta și a devenit chiar o suportera a ei se afla și slovaca Daniela…

- Generalul maior in rezerva Ionel Oprea și colonelul medic Daniel Derioiu, cei care au gestionat și inca mai conduc destinele Spitalului Județean Suceava in aceste momente extrem de dificile, au vorbit in exclusivitate pentru "Monitorul de Suceava" despre noua conducere civila interimara ...

- Zodia Taur. Iata cum sunt persoanele nascute in zodia TAUR. Zodia TAUR. Despre zodia TAUR Al doilea semn al zodiacului Semn: Fix Element: Pamant Energie: Yin Conducator planetar: Venus Motto: Eu am Piatra: smarald Culoare: verde, roz Parti…

- Se gandea cineva ca vreodata va fi pus la o incercare atat de dura sistemul care trebuie sa asigure sanatatea noastra? Ca va fi scuturat atat de puternic? Si este greu, tare greu, ies la iveala atat de multe chestii… Gandul imi fuge si la celelalte ministere, cum s-ar descurca daca ar fi supuse la […]

- Incendiile de vegetatie afecteaza nu doar oamenii, dar si animalele salbatice. O inregistrare video care te lasa fara cuvinte a fost facuta publica de un pompier implicat in stingerea unui focar din cartierul Telecentru din Capitala. "Pompierii va roaga.